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Гендиректор «Динамо» Пивоваров объяснил, почему клуб сделал выбор в пользу назначения Шварца

Артем Бухаев
Корреспондент
Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему клуб принял решение назначить Сандро Шварца главным тренером команды.

— Какой ключевой фактор, из-за которого Гусев не был утвержден на пост главного тренера?

— Это внутренний вопрос. Мы знаем Шварца как квалифицированного специалиста. Мы ему уже давали долгосрочный контракт, тогда он уходил не по спортивным причинам. В сезоне-2021/22 мы были недалеко от первого места после осенней части. А в весенней части значительно пострадали, так как ушли ключевые тренеры и футболисты. Сандро находился в тяжелом эмоциональном состоянии, но он довел команду до довольно высоких позиций («Динамо» выиграло бронзу и играло в финале Кубка. — Прим. «СЭ»). Тогда Сандро принял решение уехать. Сейчас он пересмотрел позицию на происходящие события и возвращается.

— Есть мнение, что «Динамо» пытается купить прошлое. Как к этому относитесь?

— Можно любую метафору подобрать, но существует много прецедентов в футболе, когда тренер возвращался и был более успешен. Я вижу, что Сандро многие вещи пересмотрел. Мы идем дальше, у нас хороший потенциал.

— Какие требования были у Шварца при заключении контракта? Может быть, попросил сохранить Тюкавина?

— Будет корректно задать ему данные вопросы. Сборы у команды начнутся 18 июня, думаю, что Сандро прилетит в Москву за несколько дней до этого и начнет работу.

Ролан Гусев возглавлял «Динамо» с ноября 2025 года после отставки Валерия Карпина. По окончании сезона-2025/26 руководство бело-голубых приняло решение не продлевать контракт со специалистом и назначило главным тренером Сандро Шварца, который уже работал с командой с октября 2020 года по июнь 2022 года.

Павел Пивоваров и&nbsp;Константин Тюкавин.«Тюкавин хочет играть за «Динамо», у нас нет планов продавать его в «Зенит». Интервью Пивоварова

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Пивоваров о будущем Тюкавина: «У «Динамо» нет планов продать его»

Гендиректор «Динамо» Пивоваров о задачах на сезон для Шварца: «Место в тройке, борьба за трофей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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