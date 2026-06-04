Гендиректор «Динамо» Пивоваров объяснил, почему клуб сделал выбор в пользу назначения Шварца
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему клуб принял решение назначить Сандро Шварца главным тренером команды.
— Какой ключевой фактор, из-за которого Гусев не был утвержден на пост главного тренера?
— Это внутренний вопрос. Мы знаем Шварца как квалифицированного специалиста. Мы ему уже давали долгосрочный контракт, тогда он уходил не по спортивным причинам. В сезоне-2021/22 мы были недалеко от первого места после осенней части. А в весенней части значительно пострадали, так как ушли ключевые тренеры и футболисты. Сандро находился в тяжелом эмоциональном состоянии, но он довел команду до довольно высоких позиций («Динамо» выиграло бронзу и играло в финале Кубка. — Прим. «СЭ»). Тогда Сандро принял решение уехать. Сейчас он пересмотрел позицию на происходящие события и возвращается.
— Есть мнение, что «Динамо» пытается купить прошлое. Как к этому относитесь?
— Можно любую метафору подобрать, но существует много прецедентов в футболе, когда тренер возвращался и был более успешен. Я вижу, что Сандро многие вещи пересмотрел. Мы идем дальше, у нас хороший потенциал.
— Какие требования были у Шварца при заключении контракта? Может быть, попросил сохранить Тюкавина?
— Будет корректно задать ему данные вопросы. Сборы у команды начнутся 18 июня, думаю, что Сандро прилетит в Москву за несколько дней до этого и начнет работу.
Ролан Гусев возглавлял «Динамо» с ноября 2025 года после отставки Валерия Карпина. По окончании сезона-2025/26 руководство бело-голубых приняло решение не продлевать контракт со специалистом и назначило главным тренером Сандро Шварца, который уже работал с командой с октября 2020 года по июнь 2022 года.
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|11-7
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3
|Динамо
|7
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|10-8
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4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
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5
|Зенит
|7
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|3
|14-6
|12
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6
|Динамо Мх
|7
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|0
|3
|12-10
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7
|Балтика
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|3
|1
|3
|10-7
|10
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8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
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9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
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10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
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11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
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12
|Крылья Советов
|7
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|4
|2
|10-12
|7
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13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
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14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
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15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
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16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
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|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
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Александр Соболев
Зенит
|6
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Максим Глушенков
Зенит
|5
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Маркиньос
Спартак
|4
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
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Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
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Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
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