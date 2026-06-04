Гендиректор «Динамо» Пивоваров объяснил, почему клуб сделал выбор в пользу назначения Шварца

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему клуб принял решение назначить Сандро Шварца главным тренером команды.

— Какой ключевой фактор, из-за которого Гусев не был утвержден на пост главного тренера?

— Это внутренний вопрос. Мы знаем Шварца как квалифицированного специалиста. Мы ему уже давали долгосрочный контракт, тогда он уходил не по спортивным причинам. В сезоне-2021/22 мы были недалеко от первого места после осенней части. А в весенней части значительно пострадали, так как ушли ключевые тренеры и футболисты. Сандро находился в тяжелом эмоциональном состоянии, но он довел команду до довольно высоких позиций («Динамо» выиграло бронзу и играло в финале Кубка. — Прим. «СЭ»). Тогда Сандро принял решение уехать. Сейчас он пересмотрел позицию на происходящие события и возвращается.

— Есть мнение, что «Динамо» пытается купить прошлое. Как к этому относитесь?

— Можно любую метафору подобрать, но существует много прецедентов в футболе, когда тренер возвращался и был более успешен. Я вижу, что Сандро многие вещи пересмотрел. Мы идем дальше, у нас хороший потенциал.

— Какие требования были у Шварца при заключении контракта? Может быть, попросил сохранить Тюкавина?

— Будет корректно задать ему данные вопросы. Сборы у команды начнутся 18 июня, думаю, что Сандро прилетит в Москву за несколько дней до этого и начнет работу.

Ролан Гусев возглавлял «Динамо» с ноября 2025 года после отставки Валерия Карпина. По окончании сезона-2025/26 руководство бело-голубых приняло решение не продлевать контракт со специалистом и назначило главным тренером Сандро Шварца, который уже работал с командой с октября 2020 года по июнь 2022 года.