Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Московское «Динамо» объявило о новом титульном спонсоре

Артем Бухаев
Корреспондент
Фото ФК «Динамо»

«Динамо» объявило о новом титульном спонсоре — с 1 июля 2026 года им станет букмекерская компания БЕТСИТИ. Контракт рассчитан на три года.

Партнеры планируют яркие активации для динамовских болельщиков и масштабные проекты в сфере лайфстайла, розыгрыши призов и подарков и многое другое.

Подписание договора произошло на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — в нем приняли участие генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова. Также на мероприятии присутствовали председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев и нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

— Компания БЕТСИТИ получит самый премиальный пакет рекламного инвентаря, включая размещение своего логотипа на футболке на лучшем месте — на груди. Наш партнер получит самый большой инвентарь на стадионе, самое большое количество позиций на наших цифровых ресурсах и приоритет на нейминг и рекламу в наших лучших проектах. У нашего нового партнера есть история, есть конкурентные преимущества и есть амбиции выйти на лидирующие позиции, что соответствует и амбициям «Динамо». Надеемся, что достичь наших целей вместе нам будет проще, — сказал Павел Пивоваров.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Динамо (Москва)
Павел Пивоваров
Читайте также
Чегина все же накажут? ВФЛА временно приостановила членство мордовской федерации
Bloomberg узнало о планах ЕС и Канады создать трансатлантический союз
Россияне признали американского певца Мазера двойником Егора Крида
Александр Филимонов: «Прыгнуть со скалы, как Аршавин? Мне в футболе адреналина хватает»
Канцлер ФРГ Мерц и глава АдГ Вайдель поругались в бундестаге из-за РФ и Украины
«Арсенал» вступает в Лигу чемпионов в ранге главного фаворита. Конкурентов почти нет
Популярное видео
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Ничья «Рубина» и «Ахмата»: видео
Ничья «Рубина» и «Ахмата»: видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Локомотив» сыграет с ЦСКА и «Спартаком» на летних сборах

Тюкавин принял участие в забеге по Петербургу в рамках ПМЭФ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости