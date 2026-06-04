Московское «Динамо» объявило о новом титульном спонсоре

«Динамо» объявило о новом титульном спонсоре — с 1 июля 2026 года им станет букмекерская компания БЕТСИТИ. Контракт рассчитан на три года.

Партнеры планируют яркие активации для динамовских болельщиков и масштабные проекты в сфере лайфстайла, розыгрыши призов и подарков и многое другое.

Подписание договора произошло на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — в нем приняли участие генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова. Также на мероприятии присутствовали председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев и нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

— Компания БЕТСИТИ получит самый премиальный пакет рекламного инвентаря, включая размещение своего логотипа на футболке на лучшем месте — на груди. Наш партнер получит самый большой инвентарь на стадионе, самое большое количество позиций на наших цифровых ресурсах и приоритет на нейминг и рекламу в наших лучших проектах. У нашего нового партнера есть история, есть конкурентные преимущества и есть амбиции выйти на лидирующие позиции, что соответствует и амбициям «Динамо». Надеемся, что достичь наших целей вместе нам будет проще, — сказал Павел Пивоваров.

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