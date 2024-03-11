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11 марта, 15:05

Котов признался, что «Факел» произвел впечатление в матче со «Спартаком»

Виктория Кравченко
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Cпортивный директор «Факела» Кирилл Котов оценил игру «Спартака» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

— Впечатление произвел «Факел». А «Спартак» пусть сам разбирается.

— Сергей Ташуев после матча дал название прессингу команды — «круглый мяч». Ни разу не слышал о таком названии.

— Тренер перед игрой объяснил, чего хотел. Это когда вся команда компактно располагается там, где мяч — от нападающего до защитника — и в виде мяча катается. Куда мяч, туда и команда. Образно, мяч — это наша команда, она перекатывается туда, где настоящий мяч.

— Это единственная тактика? Может быть, есть «острый глаз», «твердая рука».

— У тренера есть несколько хороших образных выражений. Если захочет, он сам расскажет.

— Главное, что эта тактика — не единственная, которой вы придерживаетесь.

— Нет, не единственная, — цитирует Котова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. «Факел» занимает 11-ю строчку, набрав 25 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kirill-kotov-kakoe-vpechatlenie-proizvel-spartak-vpechatlenie-proizvel-fakel/
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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