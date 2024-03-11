Котов признался, что «Факел» произвел впечатление в матче со «Спартаком»

Cпортивный директор «Факела» Кирилл Котов оценил игру «Спартака» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

— Впечатление произвел «Факел». А «Спартак» пусть сам разбирается.

— Сергей Ташуев после матча дал название прессингу команды — «круглый мяч». Ни разу не слышал о таком названии.

— Тренер перед игрой объяснил, чего хотел. Это когда вся команда компактно располагается там, где мяч — от нападающего до защитника — и в виде мяча катается. Куда мяч, туда и команда. Образно, мяч — это наша команда, она перекатывается туда, где настоящий мяч.

— Это единственная тактика? Может быть, есть «острый глаз», «твердая рука».

— У тренера есть несколько хороших образных выражений. Если захочет, он сам расскажет.

— Главное, что эта тактика — не единственная, которой вы придерживаетесь.

— Нет, не единственная, — цитирует Котова «РБ Спорт».