«Локомотив» сыграет с ЦСКА и «Спартаком» на летних сборах

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала расписание товарищеских матчей команды в рамках летних сборов.

27 июня железнодорожники сыграют с «Родиной». 11 июля «Локомотив» проведет две игры: против «Акрона» и «Спартака». 14 июля красно-зеленые встретятся с ЦСКА, а 18 июля дважды сыграют с «Рубином».

Также у московской команды запланирован матч на 3 июля, однако соперник определится позднее. Товарищеские игры «Локомотива» будут проходить в Баковке и на «РЖД Арене».

По итогам сезона-2025/26 железнодорожники заняли третье место в чемпионате России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max