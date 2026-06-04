Гендиректор «Спартака» Некрасов: «На финале Кубка собрали 73 тысячи человек — третий результат сезона в мире!»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что посещаемость матчей команды повысилась в последние годы.

— Мы за последние два года подняли среднюю посещаемость сначала на 9 процентов, потом — на 10. Сейчас она составляет 24,5 тысячи зрителей. Для стадиона на 44 тысячи, думаю, это неплохо.

На финале Лиги чемпионов была всего 61 тысяча болельщиков. Финал Кубка России состоялся в «Лужниках». При поддержке РФС мы собрали на трибунах 73 тысячи человек. Это третий результат сезона в мире! — сказал Некрасов на сессии «Спорт, бизнес, аудитория: новая экономика партнерства» в рамках ПМЭФ.

«Спартак» в суперфинале FONBET Кубка России обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3) и стал обладателем трофея. В РПЛ красно-белые финишировали на четвертом месте.

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