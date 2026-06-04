РПЛ объявила о новом титульном партнере
РПЛ и Альфа-Банк в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум, закрепляющий статус Альфа-Банка в качестве титульного партнера чемпионата России, сообщает пресс-служба лиги.
Соглашение вступит в силу с начала нового футбольного сезона-2026/27 и рассчитано на четыре года. Отмечается, что одним из ключевых направлений сотрудничества станет повышение вовлеченности болельщиков и посещаемости матчей, в том числе в регионах.
«Очень рад, что начиная с сезона 2026/27 наш любимый чемпионат будет гордо носить имя «Альфа-Банк РПЛ». Уверен, это партнерство усилит бренд РПЛ. Это красиво и по форме, и по содержанию — ведь у крупнейшего частного банка России и главной футбольной лиги страны множество точек соприкосновения. Хочу поблагодарить Альфа-Банк за доверие и стремление развивать отечественный футбол», — заявил президент лиги Александр Алаев.
«Спорт и бизнес объединяет одна вещь — стремление постоянно становиться лучше. Для нас это партнерство отражает переход от финтеха к фантеху — новой идеологии, в которой важно не только создавать лучшие сервисы, но и дарить людям яркие впечатления. Вместе с РПЛ мы будем выводить опыт болельщиков на новый уровень и помогать развивать культуру футбола по всей стране», — поделился директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка, старший вице-президент Тимур Зулкарнаев.
Клиенты Альфа-Банка смогут получить кэшбэк за покупку билетов, участвовать в конкурсах и мероприятиях, на которых будут присутствовать игроки. Также Альфа-Банк представит новую линейку футбольного мерча и эксклюзивные дизайны гравировок на картах для болельщиков.
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|Краснодар
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3
|Динамо
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|10-8
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4
|Спартак
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|4
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|2
|12-7
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5
|Зенит
|7
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|3
|14-6
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6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
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7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
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8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
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9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
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10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
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11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
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12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
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13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
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14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
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15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
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16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|6
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Максим Глушенков
Зенит
|5
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
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Маркиньос
Спартак
|4
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
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Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
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Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0