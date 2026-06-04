РПЛ объявила о новом титульном партнере

РПЛ и Альфа-Банк в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум, закрепляющий статус Альфа-Банка в качестве титульного партнера чемпионата России, сообщает пресс-служба лиги.

Соглашение вступит в силу с начала нового футбольного сезона-2026/27 и рассчитано на четыре года. Отмечается, что одним из ключевых направлений сотрудничества станет повышение вовлеченности болельщиков и посещаемости матчей, в том числе в регионах.

«Очень рад, что начиная с сезона 2026/27 наш любимый чемпионат будет гордо носить имя «Альфа-Банк РПЛ». Уверен, это партнерство усилит бренд РПЛ. Это красиво и по форме, и по содержанию — ведь у крупнейшего частного банка России и главной футбольной лиги страны множество точек соприкосновения. Хочу поблагодарить Альфа-Банк за доверие и стремление развивать отечественный футбол», — заявил президент лиги Александр Алаев.

«Спорт и бизнес объединяет одна вещь — стремление постоянно становиться лучше. Для нас это партнерство отражает переход от финтеха к фантеху — новой идеологии, в которой важно не только создавать лучшие сервисы, но и дарить людям яркие впечатления. Вместе с РПЛ мы будем выводить опыт болельщиков на новый уровень и помогать развивать культуру футбола по всей стране», — поделился директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка, старший вице-президент Тимур Зулкарнаев.

Клиенты Альфа-Банка смогут получить кэшбэк за покупку билетов, участвовать в конкурсах и мероприятиях, на которых будут присутствовать игроки. Также Альфа-Банк представит новую линейку футбольного мерча и эксклюзивные дизайны гравировок на картах для болельщиков.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max