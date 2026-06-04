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Пивоваров: «Назначение Карпина в «Динамо» было ошибкой»

Артем Бухаев
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» заявил, что считает ошибочным решение назначить Валерия Карпина главным тренером бело-голубых перед началом сезона-2025/26.

Карпин возглавлял команду с июля по ноябрь 2025 года. Под его руководством «Динамо» провело 22 матча во всех турнирах, одержало 8 побед, 5 раз сыграло вничью и потерпело 9 поражений.

— Этот год для «Динамо» выдался скомканным. Подвели уже итоги?

— Сезон действительно начался провально. Было ясно, что «Динамо» свои цели не выполняет. Тренерский штаб Валерия Карпина покинул команду, произошло назначение Ролана Гусева. Хочется поблагодарить Ролана за ту работу, которую он проделал. По сути, ему пришлось с колес начинать работу, собирать штаб. И в целом период работы Гусева можно назвать достойным. Однако основные задачи команда выполнить не смогла, хотя играла ярко. Обыграли будущего победителя Кубка «Спартак» — 5:2. Другому суперфиналисту, «Краснодару», уступили лишь по пенальти, показав, что можем с ними играть. Собственно, в следующей встрече уже в РПЛ это доказали. Сезон неудачный. Будем двигаться дальше. Сейчас приедет Сандро Шварц. На мой взгляд, у нас сильная команда с большим потенциалом.

— Назначение Валерия Карпина было ошибочным?

— Очевидно, с учетом всех результатов, что это было ошибкой и неправильным решением.

— При Гусеве «Динамо» показывало неплохие результаты. Почему решили не продолжать сотрудничество?

— Это было непростое решение, потому что были аргументы как в пользу Гусева, так и в отношении Шварца. Решение принял совет директоров. После назначения Сандро стало очевидно, что мы попрощаемся с Гусевым — он готов тренировать самостоятельно, а не соглашаться на предложенную роль ниже. Желаем Гусеву развития, чтобы он стал тренером РПЛ!

После отставки Валерия Карпина «Динамо» возглавлял Ролан Гусев. Команда завершила сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ с 45 очками в 30 матчах.

По окончании сезона-2025/26 руководство бело-голубых решило не подписывать новый контракт с Гусевым и назначило на пост главного тренера Сандро Шварца, который уже работал с командой с октября 2020 года по июнь 2022 года.

Павел Пивоваров и&nbsp;Константин Тюкавин.«Тюкавин хочет играть за «Динамо», у нас нет планов продавать его в «Зенит». Интервью Пивоварова

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Валерий Карпин
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Павел Пивоваров
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РПЛ объявила о новом титульном партнере

«Динамо» не планирует делать трансферы до середины июля
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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