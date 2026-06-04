Михаил Кержаков вошел в тренерский штаб «Зенита»

«Зенит» объявил о том, что бывший голкипер команды Михаил Кержаков будет работать в тренерском штабе сине-бело-голубых.

Экс-футболист назначен тренером вратарей основной команды. «Зенит» с 2018 года возглавляет Сергей Семак.

Кержаков — воспитанник «Зенита». Всего в составе питерцев голкипер провел 138 матчей. С сине-бело-голубыми он 8 раз становился чемпионом России, 3 раза выигрывал Кубок России и 7 раз — Суперкубок страны. После сезона-2025/26 вратарь завершил игровую карьеру.

На клубном уровне Кержаков также выступал за «Волгу», «Волгарь-Газпром», «Аланию», «Анжи» и «Оренбург».

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