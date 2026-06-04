Тюкавин принял участие в забеге по Петербургу в рамках ПМЭФ

Футболист «Динамо» Константин Тюкавин принял участие в забеге на 5 км, который проходил по улицам Санкт-Петербурга в рамках ПМЭФ.

Также форвард бело-голубых провел разминку для 2,5 тысячи бегунов и в компании ростовой куклы — динамовской Лабубу вручил призы победителям забега.

Активности «Динамо» на ПМЭФ обусловлены тем, что клуб объявил на форуме о новом титульном спонсоре на три года — с 1 июля им станет букмекерская компания БЕТСИТИ.

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