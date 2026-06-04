Гендиректор «Спартака» Некрасов назвал Дзюбу выдающимся футболистом

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов поделился мнением о воспитаннике московского клуба Артеме Дзюбе.

Нападающий выступал за основную команду красно-белых с 2006 по 2015 год.

«Артем Дзюба — выдающийся футболист. И мы ему благодарны», — сказал Некрасов на сессии «Спорт, бизнес, аудитория: новая экономика партнерства» в рамках ПМЭФ.

После сезона-2025/26 37-летний Дзюба покинул «Акрон» в связи с окончанием срока контракта. Ранее он также выступал за «Локомотив», «Адану Демирспор», тульский «Арсенал», «Ростов», «Томь» и «Зенит». Вместе с последним Дзюба четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды — Кубок страны.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max