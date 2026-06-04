Некрасов заявил, что перед «Спартаком» поставлена цель выиграть чемпионат России в следующем сезоне

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что руководство московского клуба поставило цель выиграть чемпионат России в сезоне-2026/27.

«Чемпионство в следующем году? Конечно. Было бы странно целиться на более скромные цели», — сказал Некрасов на сессии «Спорт, бизнес, аудитория: новая экономика партнерства» в рамках ПМЭФ.

По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ и выиграл Кубок России, победив в суперфинале «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3).

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