Батраков признан самым дорогим игроком РПЛ по версии CIES

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков возглавил рейтинг самых дорогих игроков РПЛ по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Его трансферная стоимость оценивается в 29-33 миллиона евро. Второе место в рейтинге занял Педро из «Зенита» (28-32 миллиона евро), третье — Матвей Кисляк из ЦСКА (27-31 миллион евро).

Батраков в сезоне-2025/26 забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. У Педро 3 мяча и 7 голевых пасов в 36 играх за «Зенит», у Кисляка — 8 голов и 8 результативных передач в 42 матчах за ЦСКА.

Самые дорогие футболисты в каждом клубе РПЛ по версии CIES:

1. Алексей Батраков («Локомотив») — 29-33 миллиона евро

2. Педро («Зенит») — 28-32 миллиона евро

3. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 27-31 миллион евро

4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 15-18 миллионов евро

4. Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — 15-18 миллионов евро

6. Манфред Угальде («Спартак») — 9-11 миллионов евро

7. Велдин Ходжа («Рубин») — 5,2-6,1 миллиона евро

8. Дмитрий Пестряков («Акрон») — 5,2-6 миллионов евро

9. Брайан Хиль («Балтика») — 4,3-5 миллионов евро

10. Максим Самородов («Ахмат») — 3,5-4,1 миллиона евро

11. Виктор Мелехин («Ростов») — 3,1-3,6 миллиона евро

12. Сергей Бабкин («Крылья Советов») — 2,5-3 миллиона евро

13. Хорди Томпсон («Оренбург») — 1,9-2,2 миллиона евро

14. Ильяс Ахмедов («Динамо» Махачкала) — 1,6-1,9 миллиона евро

15. Юрий Коледин («Пари НН») — 1-1,2 миллиона евро

16. Александр Коваленко («Сочи») — 0,84-0,97 миллиона евро

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