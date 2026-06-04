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4 июня, 23:50

Батраков признан самым дорогим игроком РПЛ по версии CIES

Алина Савинова
Алексей Батраков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков возглавил рейтинг самых дорогих игроков РПЛ по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Его трансферная стоимость оценивается в 29-33 миллиона евро. Второе место в рейтинге занял Педро из «Зенита» (28-32 миллиона евро), третье — Матвей Кисляк из ЦСКА (27-31 миллион евро).

Батраков в сезоне-2025/26 забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. У Педро 3 мяча и 7 голевых пасов в 36 играх за «Зенит», у Кисляка — 8 голов и 8 результативных передач в 42 матчах за ЦСКА.

Самые дорогие футболисты в каждом клубе РПЛ по версии CIES:

1. Алексей Батраков («Локомотив») — 29-33 миллиона евро

2. Педро («Зенит») — 28-32 миллиона евро

3. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 27-31 миллион евро

4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 15-18 миллионов евро

4. Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — 15-18 миллионов евро

6. Манфред Угальде («Спартак») — 9-11 миллионов евро

7. Велдин Ходжа («Рубин») — 5,2-6,1 миллиона евро

8. Дмитрий Пестряков («Акрон») — 5,2-6 миллионов евро

9. Брайан Хиль («Балтика») — 4,3-5 миллионов евро

10. Максим Самородов («Ахмат») — 3,5-4,1 миллиона евро

11. Виктор Мелехин («Ростов») — 3,1-3,6 миллиона евро

12. Сергей Бабкин («Крылья Советов») — 2,5-3 миллиона евро

13. Хорди Томпсон («Оренбург») — 1,9-2,2 миллиона евро

14. Ильяс Ахмедов («Динамо» Махачкала) — 1,6-1,9 миллиона евро

15. Юрий Коледин («Пари НН») — 1-1,2 миллиона евро

16. Александр Коваленко («Сочи») — 0,84-0,97 миллиона евро

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Алексей Батраков
Матвей Кисляк
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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