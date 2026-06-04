Пивоваров о будущем Тюкавина: «У «Динамо» нет планов продать его»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» заявил, что клуб не собирается принимать предложение «Зенита» по нападающему бело-голубых Константину Тюкавину, если команда из Санкт-Петербурга захочет подписать футболиста.

В мае «СЭ» сообщал, что «Зенит» готовит предложение по Тюкавину, которое предусматривает обмен на полузащитника Андрея Мостового с доплатой в размере 10 миллионов евро со стороны петербуржцев. Также сине-бело-голубые рассматривают возможность прямой покупки форварда за 20 миллионов евро.

— Допускаете, что «Динамо» может рассмотреть предложение «Зенита» по Тюкавину?

— Никакого предложения не было. Планов продать Тюкавина у нас нет. Мы об этом постоянно говорили. У Кости долгосрочный контракт. Он игрок «Динамо», хочет быть футболистом нашего клуба. Очень надеюсь, что будет выступать за «Динамо».

Тюкавин — воспитанник «Динамо», в сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых.

Контракт 23-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.