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Пивоваров о будущем Тюкавина: «У «Динамо» нет планов продать его»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» заявил, что клуб не собирается принимать предложение «Зенита» по нападающему бело-голубых Константину Тюкавину, если команда из Санкт-Петербурга захочет подписать футболиста.

В мае «СЭ» сообщал, что «Зенит» готовит предложение по Тюкавину, которое предусматривает обмен на полузащитника Андрея Мостового с доплатой в размере 10 миллионов евро со стороны петербуржцев. Также сине-бело-голубые рассматривают возможность прямой покупки форварда за 20 миллионов евро.

— Допускаете, что «Динамо» может рассмотреть предложение «Зенита» по Тюкавину?

— Никакого предложения не было. Планов продать Тюкавина у нас нет. Мы об этом постоянно говорили. У Кости долгосрочный контракт. Он игрок «Динамо», хочет быть футболистом нашего клуба. Очень надеюсь, что будет выступать за «Динамо».

Тюкавин — воспитанник «Динамо», в сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых.

Контракт 23-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

Павел Пивоваров и&nbsp;Константин Тюкавин.«Тюкавин хочет играть за «Динамо», у нас нет планов продавать его в «Зенит». Интервью Пивоварова

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Константин Тюкавин
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«Динамо» не планирует делать трансферы до середины июля

Гендиректор «Динамо» Пивоваров объяснил, почему клуб сделал выбор в пользу назначения Шварца
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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