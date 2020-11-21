Мостовой: «Динамо» сегодня заслуживало победы немного больше, чем «Спартак»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:1).

— Так и думал, что будет ничейный результат, — заявил Мостовой «СЭ». — Первый тайм был за «Динамо» — и по моментам, и по преимуществу, и по владению, и по остроте. «Спартак», даже странно для нас, робко играл. Второй тайм, наоборот, «Спартак» завладел преимуществом. Остудили спартаковцы «Динамо», более активно вперед шли первые 20 минут второго тайма. Потом выровнялась игра, даже поопаснее «Динамо» выглядело. В конечном счете хороший, красивый гол забил Скопинцева.

Казалось бы, «Динамо» не упустит свой шанс. Молодость, неопытность еще, когда ведешь и не имеешь права терять преимущество, привела к потере инициативы. Зобнин выиграл борьбу, пролез, протолкнул.

— Кто больше заслуживал победы сегодня?

— Немного больше «Динамо» заслуживало победы. По остроте, по моментам. «Динамо» имело ни один и ни два шанса повести в счете. (Константин Колмаков)