Молодежка «Спартака» победила «Ротор», ЦСКА разгромил Академию Коноплева, «Зенит» — «Строгино»
Состоялись матчи 5-го тура первенства молодежных команд. «Спартак» обыграл на выезде «Ротор» (3:1), «Краснодар» разгромил тульский «Арсенал» (4:1), ЦСКА крупно обыграл Академию Коноплева (3:0), а «Зенит» — «Строгино» (4:1).
Первенство России
Молодежные команды
5-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Краснодар» — 1:4 (1:2)
«Чертаново» (Москва) — «Тамбов» — 3:4 (2:4)
«Химки» — «Рубин» (Казань) — 0:3 (0:1)
«Сочи» — «Динамо» (Москва) — 1:1 (1:0)
«Строгино» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:4 (0:2)
«Ротор» (Волгоград) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:1)
ЦСКА (Москва) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 3:0 (1:0)
Молодежка «Спартака» победила «Ротор», ЦСКА разгромил Академию Коноплева
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2020-2021/