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Мирзов вслед за Хабибом опубликовал фото Макрона с отпечатком ботинка на лице

17:06
Резиуан Мирзов. Фото ФК «Спартак»
Резиуан Мирзов. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов в Instagram опубликовал изображение президента Франции Франсуа Макрона с отпечатком ботинка на лице.

«Воистину Аллах скор в расчете...» — подписал Мирзов кадр.

Пост Резиуана Мирзова. Фото Instagram
Пост Резиуана Мирзова. Фото Instagram

Ранее этот же коллаж выложил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, обвинивший Макрона в оскорблении чувств мусульман.

Ранее Макрон назвал убийство в Париже школьного учителя Самюэля Пати терактом. Учителя убил уроженец Москвы Абдуллах Анзоров после того, как Пати, говоря о свободе слова, показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

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