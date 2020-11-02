Мирзов вслед за Хабибом опубликовал фото Макрона с отпечатком ботинка на лице

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов в Instagram опубликовал изображение президента Франции Франсуа Макрона с отпечатком ботинка на лице.

«Воистину Аллах скор в расчете...» — подписал Мирзов кадр.

Пост Резиуана Мирзова. Фото Instagram

Ранее этот же коллаж выложил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, обвинивший Макрона в оскорблении чувств мусульман.

Ранее Макрон назвал убийство в Париже школьного учителя Самюэля Пати терактом. Учителя убил уроженец Москвы Абдуллах Анзоров после того, как Пати, говоря о свободе слова, показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.