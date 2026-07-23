Мажич: «Нательные камеры для судей пока не будут использовать в РПЛ»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич заявил, что в матчах РПЛ пока не будут использоваться нательные видеокамеры для главных судей.

«Сейчас мы не будем использовать эту камеру на матчах РПЛ, нужно улучшить несколько технических вещей. Также требуется сделать четкий регламент использования этой камеры. Я думаю, что камеру можно начинать использовать на матчах Кубка России, но только нужно решить несколько технических вопросов и создать регламент», — цитирует Мажича matchtv.ru.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. Нательные камеры для арбитров использовались, в частности, на чемпионате мира-2026, который прошёл в США, Канаде и Мексике.