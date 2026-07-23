Ву, Чистяков и Гарибян пропустят первый тур РПЛ из-за дисквалификаций

Три футболиста не помогут своим командам в первом туре РПЛ сезона-2026/27 из-за дисквалификаций, сообщила пресс-служба лиги.

Матчи пропустят защитник «Спартака» Кристофер Ву, фулбек «Ростова» Дмитрий Чистяков и нападающий «Родины» Артур Гарибян.

Розыгрыш РПЛ начнется 24 июля. 25 июля «Спартак» сыграет с «Родиной», а 26 июля «Ростов» встретится с «Оренбургом».

Действующим чемпионом России является «Зенит».