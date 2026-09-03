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Гендиректор Динамо Павел Пивоваров — после победы над Ахматом в Кубке: Игра была хороша

Пивоваров — после победы над «Ахматом»: «Игра была хороша»

Давид Петросян
Корреспондент отдела футбола

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Довольны ли игрой?

— Игра была хороша. Надо отдать должное сопернику. Во втором тайме «Ахмат» показал хорошую игру, но мы взяли свое. Приятно, что голы забили наши нападающие. Гладышев прогрессирует, выходит на свой уровень.

— Сергеев догнал лучших бомбардиров Кубка России в истории. Как думаете, кто побьет рекорд?

— Не слежу, но хочется, чтобы это был Сергеев.

— Следующая игра в чемпионате со «Спартаком»...

— Будем готовиться. У них побольше времени. Но мы тоже играли на своем стадионе в Кубке. Ожидаем хорошей игры, Спартак в хорошей форме, мы тоже.

Бело-голубые набрали 6 очков и занимают второе место в турнирной таблице группы B, грозненцы с 4 очками — на третьей строчке.

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Кубок России
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
Павел Пивоваров
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