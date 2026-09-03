Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России
Сергеев признался, что ему приятно повторить рекорд Веретенникова по голам в Кубке России

Сергеев — о рекорде Веретенникова по голам в Кубке: «Круто, что я сравнялся с таким человеком»

Федор Носов

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Хорошо, что победили. Да, где-то теряли мяч в простых моментах. Круто, что забили три гола и выиграли.

— Сравнялись с Соболевым по голам в Кубке. Как к этому относитесь?

— Спокойно отношусь. Карьера еще долгая будет. Главное, что выиграли. Соперничество идет везде, приятно, что сравнялся.

— Что думаете о том, что сравнялись с Веретенниковым? Знаете его?

— Знаю, что он легенда, который забивал «Манчестеру». Круто, что я сравнялся с таким человеком.

— Как относитесь к таким рекордам?

— Спокойно отношусь. У меня был рекорд по голам, когда я играл в ФНЛ, но я за этим не следил и узнал об этом в конце сезона.

31-летний форвард отметился в матче голом на 43-й минуте. Теперь на его счету 24 мяча в матчах Кубка России, он повторил рекорд экс-нападающего «Ротора» Олега Веретенникова.

Бело-голубые набрали 6 очков и занимают второе место в турнирной таблице группы B.

Иван Сергеев.Сергеев догнал Веретенникова и Соболева. «Динамо» разгромило «Ахмат» и обошло в группе

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Иван Сергеев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
«Почти до конца все будут думать, что я — главный злодей»: Медведев — о птицах на сетке и кино в стиле US Open
Тело генерала Ратко Младича доставили из Нидерландов в аэропорт Белграда
Что произошло за день 3 сентября. Главное
Мирошник рассказал о пытках током и собаками в секретных тюрьмах Украины
КХЛ сезона-2026/27: основная информация, расписание, нововведения и трансляции
«Зенит» не смог договорится с Головиным, «Краснодар» — с Карраскалем, а ЦСКА нашел вингера за 12 млн. Главные трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
Тюкавин — о состоянии здоровья: «Все хорошо, спасибо»
«Т» от Тюкавина, Сергеев повторил рекорд Соболева: «Динамо» победило «Ахмат» в Кубке
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Сергеев догнал Веретенникова и Соболева. «Динамо» разгромило «Ахмат» и обошло в группе
Пивоваров — после победы над «Ахматом»: «Игра была хороша»
FONBET Кубок России, результаты 3-го тура Пути РПЛ: «Динамо» разгромило «Ахмат», «Спартак» победил «Родину» и другие матчи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Пивоваров — после победы над «Ахматом»: «Игра была хороша»

Тюкавин — о состоянии здоровья: «Все хорошо, спасибо»
Новости
RSS RSS
Все новости