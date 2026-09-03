Сергеев — о рекорде Веретенникова по голам в Кубке: «Круто, что я сравнялся с таким человеком»

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Хорошо, что победили. Да, где-то теряли мяч в простых моментах. Круто, что забили три гола и выиграли.

— Сравнялись с Соболевым по голам в Кубке. Как к этому относитесь?

— Спокойно отношусь. Карьера еще долгая будет. Главное, что выиграли. Соперничество идет везде, приятно, что сравнялся.

— Что думаете о том, что сравнялись с Веретенниковым? Знаете его?

— Знаю, что он легенда, который забивал «Манчестеру». Круто, что я сравнялся с таким человеком.

— Как относитесь к таким рекордам?

— Спокойно отношусь. У меня был рекорд по голам, когда я играл в ФНЛ, но я за этим не следил и узнал об этом в конце сезона.

31-летний форвард отметился в матче голом на 43-й минуте. Теперь на его счету 24 мяча в матчах Кубка России, он повторил рекорд экс-нападающего «Ротора» Олега Веретенникова.

Бело-голубые набрали 6 очков и занимают второе место в турнирной таблице группы B.