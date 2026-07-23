Александр Плющенко считает, что «Локомотив» или «Зенит» станет чемпионом нового сезона РПЛ

13-летний фигурист Александр Плющенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в сезоне РПЛ-2026/27.

«Я поддерживаю «Локомотив», надеюсь, что он в этом сезоне себя покажет. «Зенит» тоже сильный. Я к нему хорошо отношусь, так как я из Питера. Думаю, кто-то из этих команд станет чемпионом. Российский футбол сейчас не на высоком уровне. Раньше уровень был сильнее, мы даже Испанию обыгрывали. Но даже сейчас есть ребята сильные», — сказал Плющенко-младший «СЭ».

Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 24 июля. Откроет чемпионат России встреча ЦСКА и «Балтики», а завершится 1-й тур игрой «Рубина» с «Краснодаром».