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Динамо — Ахмат: счет 3:0 и обзор матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России 3 сентября 2026

Сергеев догнал Веретенникова и Соболева. «Динамо» разгромило «Ахмат» и обошло в группе

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Иван Сергеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Бело-голубые обыграли грозненцев — 3:0.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
03 сентября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:0
Ахмат

В группе B FONBET Кубка России диспозиция к концу первого круга стала понятной. Впрочем, она такой и прогнозировалась изначально: «Краснодар» впереди, «Факел» — аутсайдер, а «Динамо» и «Ахмат» ведут борьбу за вторую строчку, чтобы продолжить выступления в Пути РПЛ. Поэтому очная встреча, к которой грозненцы подошли с отрывом в одно очко, становилась вдвойне важной.

Впрочем, Сандро Шварц все равно использует максимальную ротацию. А уж за три дня до матча со «Спартаком» в РПЛ — сам бог велел. Из стартового состава предыдущего матча с «Локо» остался только Сергеев, да и то по причине травмы Тюкавина — другого форварда у бело-голубых в заявке нет. Константин, впрочем, оправился от повреждения: его готовят к красно-белым, он попал в заявку, а во втором тайме установил окончательный счет.

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Станислав Черчесов, который накануне отметил 63-й день рождения, к изменениям подошел не так кардинально — с первых минут появились шесть футболистов из состава на матч с «Крыльями» (3:3), включая лидеров — Касинтуру, Самородова, Ромао, Богосаваца.

В итоге первый тайм получился равным. Игра шла живая, в неплохом темпе, с жесткими единоборствами, но без большого числа моментов. Команды очень внимательно действовали в обороне. Москвичи пару раз угрожали после угловых, грозненцы входили в штрафную, но нулевая ничья к перерыву казалась максимально логичным результатом.

Однако бело-голубые на 43-й минуте все же взорвались голевой атакой. Фомин классной передачей вывел один на один Сергеева, а тот уверенно реализовал момент — 1:0. Иван сравнялся в списке лучших бомбардиров Кубка с легендой 90-х Олегом Веретенниковым и Александром Соболевым — по 24 гола.

В перерыве тренеры сделали по две замены. Глебов и Гладышев вместо Фомина и Бабаева — у «Динамо». Садулаев и Исмаэл вместо Ромао и Кенжебека — у «Ахмата».

Гости, усилив атакующую линию, пошли отыгрываться, усилили давление, а хозяева использовали чуть ли не первый быстрый ответ. Сергеев развернулся, Маринкин вывел на ударную позицию Гладышева — с ударом правой Шелия справился, но с добиванием левой уже нет — 2:0 на 53-й минуте.

«Ахмат» не сдался. Касинтура все сделал здорово, обыграв двоих, — штанга. У Самородова в последний момент мяч с ноги снял Скопинцев. Но «Динамо» в концовке сняло все вопросы третьим голом: Гладышев отпасовал к штрафной Тюкавину, а тот мастерски разобрался в эпизоде с Ибишевым — 3:0.

Динамовцы подняли себе настроение крупной победой перед дерби со «Спартаком». Они обошли в группе «Ахмат» и всего на одно очко отстают от «Краснодара».

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Иван Сергеев
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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