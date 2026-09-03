Тюкавин — о состоянии здоровья: «Все хорошо, спасибо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о состоянии своего здоровья после матча 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ахмата» (3:0).

«Здоровье? Все хорошо, спасибо. Сыграл, почувствовал. Все хорошо. Неважно, какая у «Спартака» форма. После окончания игры начнем готовиться к этой игре», — сказал Тюкавин.

Тюкавин вышел на поле на 79-й минуте и отметился голом.

29 августа 24-летний форвард пропустил игру против «Локомотива» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

6 августа бело-голубые встретятся со «Спартаком». Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.