Милонов о чемпионской гонке в РПЛ: «К бабке не ходи, чемпионом будет «Зенит»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал борьбу между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком» за чемпионство в Тинькофф РПЛ.

«Я никогда не был футбольным фанатом. Я всегда это подчеркиваю и именно поэтому никогда не рядился в какие-то футбольные знатоки. Просто независимый взгляд, считаю, что «Зенит» будем чемпионом. Тут к бабке не ходи», — сказал Милонов «СЭ».

Милонов также считает, что никакие деньги не заставят футболистов бегать лучше.

«Давайте деньги в сторону, мячики в другую сторону. Никакие деньги не заставят футболиста бегать лучше. Деньги делают футболиста хуже, это доказано. Чем больше денег, тем больше мыслей о всякой развлекухе. Питерскому «Зениту», конечно, играть сложнее. Спонсоры закормили его деньгами. Надо немного остановится. И тогда отрыв будет не 4 очка, а 40», — добавил Милонов.

После 24-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» идет на первой строчке с 51 очками в активе. На втором месте — «Спартак» (47 очков).

В матче 25-го тура «Зенит» сыграет против «Сочи». Встреча пройдет на стадионе «Фишт» 11 апреля. Начало — 16:30 по московскому времени.

(Артем Бухаев)