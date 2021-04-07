Маклаков надеется, что Мозес останется в «Спартаке» в следующем сезоне
Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в разговоре с «СЭ» оценил игру защитника красно-белых Виктора Мозеса.
«Пришел Промес, все оживает. Даже то, что было в такой средней степени. Оживление Мозеса тоже связано с появлением лидера и человека, который смог команду здорово встряхнуть и создать конкуренцию. Мне кажется, Мозес замечательный игрок, но почему-то они все любят впадать в спячку. А Промес разбудил всех, это трансфер года», — сказал Маклаков «СЭ».
Также Маклаков высказал свое мнение относительно возможного выкупа Мозеса.
«Конечно, я хотел бы видеть Мозеса в «Спартаке» в следующем сезоне. Раз он полезен для команды, почему нет? И наших воспитанников тоже надо продвигать. Мы играем в России, должно быть как можно больше наших футболистов», — добавил Маклаков.
В нынешнем сезоне Мозес принял участие в 14 официальных матчах за «Спартак», в которых отличился 3 забитыми мячами.
(Сергей Федоров)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю