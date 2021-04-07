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Маклаков надеется, что Мозес останется в «Спартаке» в следующем сезоне

09:14
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Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в разговоре с «СЭ» оценил игру защитника красно-белых Виктора Мозеса.

«Пришел Промес, все оживает. Даже то, что было в такой средней степени. Оживление Мозеса тоже связано с появлением лидера и человека, который смог команду здорово встряхнуть и создать конкуренцию. Мне кажется, Мозес замечательный игрок, но почему-то они все любят впадать в спячку. А Промес разбудил всех, это трансфер года», — сказал Маклаков «СЭ».

Также Маклаков высказал свое мнение относительно возможного выкупа Мозеса.

«Конечно, я хотел бы видеть Мозеса в «Спартаке» в следующем сезоне. Раз он полезен для команды, почему нет? И наших воспитанников тоже надо продвигать. Мы играем в России, должно быть как можно больше наших футболистов», — добавил Маклаков.

В нынешнем сезоне Мозес принял участие в 14 официальных матчах за «Спартак», в которых отличился 3 забитыми мячами.

(Сергей Федоров)

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