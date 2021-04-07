Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Баринов считает, что «Локомотив» пройдет в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России

12:20
Теги:

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между московской командной и «Сочи».

«Вообще, «Локомотив» — это кубковая команда, но эта встреча будет сложнее, чем матч чемпионата. Я не знаю, как «Локомотив» отнесется к этому матчу, ведь у них следующая встреча тоже непростая. Мне все-таки кажется, что «Локомотив» пройдет в полуфинал», — сказал Баринов «СЭ».

Баринов также считает, что в «Локомотиве» не заметно усталости.

«Усталости в команде я пока не заметил. Хотя они чаще начинают играть вторым номером. «Сочи» тоже играют вторым номером. И у кого будет мяч — не понятно. Если команда из Сочи проявит инициативу, то будет сложно. Если «Локо» сумеет навязать игру на контратаках — победит», — добавил Баринов.

Матч «Сочи» — «Локомотив» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России состоится 7 апреля в Сочи и начнется в 19.00 по московскому времени.

(Артем Бухаев)

Сочи — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры




Загрузка...