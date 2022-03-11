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Гершкович: «Языджи и Карраскаль в ближайшее время будут задавать тон игре ЦСКА»

Гершкович считает, что Языджи и Карраскаль будут задавать тон игре ЦСКА
Анна Горшкова
Корреспондент

Член исполкома РФС Михаил Гершкович оценил селекцию, которую руководство ЦСКА провело в зимнее трансферное окно.

«По сравнению с осенью армейцы заметно усилили свой состав. Мне очень понравились два новичка: турок Языджи и колумбиец Карраскаль. И тот, и другой — отличное приобретение. Думаю, уже в ближайшем будущем именно эти футболисты будут задавать тон игре ЦСКА», — приводит слова Гершковича Betonmobile.ru.

Также специалист высказался о турецком футболисте ЦСКА Юсуфе Языджи.

«Номинально Языджи считается полузащитником, но из-за травмы Заболотного тренеры используют его в атаке. Этот парень по-футбольному мыслит и хорошо исполняет задуманное. Когда Заболотный вернется, они составят очень опасный дуэт. Турок будет действовать чуть в оттяжке, и атакующая сила ЦСКА станет еще внушительнее», — подчеркивает Гершкович.

Напомним, что после зимнего перерыва армейцы сыграли три официальных матча и во всех одержали победы — обыграли ЦСКА (2:0) и «Нижний Новгород» (1:0) в РПЛ, и «Сочи» (2:1) в Кубке России.

Следующую встречу ЦСКА проведет в субботу, 12 марта, против «Локомотива» в 21-м туре Тинькофф РПЛ.

Источник: https://betonmobile.ru/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Гершкович
Хорхе Карраскаль
Юсуф Языджи
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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

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Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

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