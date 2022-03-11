Гершкович: «Языджи и Карраскаль в ближайшее время будут задавать тон игре ЦСКА»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович оценил селекцию, которую руководство ЦСКА провело в зимнее трансферное окно.

«По сравнению с осенью армейцы заметно усилили свой состав. Мне очень понравились два новичка: турок Языджи и колумбиец Карраскаль. И тот, и другой — отличное приобретение. Думаю, уже в ближайшем будущем именно эти футболисты будут задавать тон игре ЦСКА», — приводит слова Гершковича Betonmobile.ru.

Также специалист высказался о турецком футболисте ЦСКА Юсуфе Языджи.

«Номинально Языджи считается полузащитником, но из-за травмы Заболотного тренеры используют его в атаке. Этот парень по-футбольному мыслит и хорошо исполняет задуманное. Когда Заболотный вернется, они составят очень опасный дуэт. Турок будет действовать чуть в оттяжке, и атакующая сила ЦСКА станет еще внушительнее», — подчеркивает Гершкович.

Напомним, что после зимнего перерыва армейцы сыграли три официальных матча и во всех одержали победы — обыграли ЦСКА (2:0) и «Нижний Новгород» (1:0) в РПЛ, и «Сочи» (2:1) в Кубке России.

Следующую встречу ЦСКА проведет в субботу, 12 марта, против «Локомотива» в 21-м туре Тинькофф РПЛ.