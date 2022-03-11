Полузащитник «Спартака» Мартинс вызван в сборную Люксембурга

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс отправится в сборную Люксембурга в мартовскую паузу на матчи национальных команд, информирует «РБ Спорт». О вызове сообщил пресс-атташе красно-белых Дмитрий Зеленов.

На игрока сборной Люксембурга пришел официальный вызов в сборную — футболист отправится на товарищеские матчи 25 марта с Северной Ирландией и 29 марта с Боснией.

В то же время, на других легионеров вызова не поступило.Проблемы с логистикой, плюс риски возможной приостановки контракта в силу настойчивых просьб национальных федераций могли привести к проблемам с составом в апреле-мае.