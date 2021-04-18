Михаил Боярский: «Спартаку» остается только завидовать «Зениту»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» поражение «Спартака» в домашнем матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (0:3).

«Я так и говорил, что «Спартак» проиграет. У него просто нет мотивации для обратного, — сказал Боярский «СЭ». — Они все, что возможно, уже упустили, поэтому могут только завидовать «Зениту», а «Зенит» обыграет «Ротор» 24-го и будет, бесспорно, чемпионом. На сегодняшний день, при всем, при том, что нам еще далеко до европейского футбола, «Зенит» все-таки является лучшей командой в стране, а Семак — лучшим тренером».

Боярский также прокомментировал отсутствие сильных команд, помимо «Зенита», в РПЛ.

«Наши футболисты должны понимать, что следующий сезон — сезон больших изменений в команде, но, тем не менее, «Зенит» самый сильный. ЦСКА сегодня еще проиграл «Сочи», это значит, что лидеров, кроме «Зенита» нет», — добавил Боярский.

«Спартак» с 47 очками располагается на третьей строчке турнирной таблицы Тинькофф РПЛ, «Зенит» занимает первую позицию с 55 очками.

(Екатерина Звенигородская)