Михаил Боярский: «Спартаку» остается только завидовать «Зениту»
Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» поражение «Спартака» в домашнем матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (0:3).
«Я так и говорил, что «Спартак» проиграет. У него просто нет мотивации для обратного, — сказал Боярский «СЭ». — Они все, что возможно, уже упустили, поэтому могут только завидовать «Зениту», а «Зенит» обыграет «Ротор» 24-го и будет, бесспорно, чемпионом. На сегодняшний день, при всем, при том, что нам еще далеко до европейского футбола, «Зенит» все-таки является лучшей командой в стране, а Семак — лучшим тренером».
Боярский также прокомментировал отсутствие сильных команд, помимо «Зенита», в РПЛ.
«Наши футболисты должны понимать, что следующий сезон — сезон больших изменений в команде, но, тем не менее, «Зенит» самый сильный. ЦСКА сегодня еще проиграл «Сочи», это значит, что лидеров, кроме «Зенита» нет», — добавил Боярский.
«Спартак» с 47 очками располагается на третьей строчке турнирной таблицы Тинькофф РПЛ, «Зенит» занимает первую позицию с 55 очками.
(Екатерина Звенигородская)
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