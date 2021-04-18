Владислав Камилов отреагировал на разговоры про матчи «Уфы» с «Ахматом»
Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов после победы в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ над «Спартаком» (3:0) ответил на обвинения в том, что матч уфимцев с «Ахматом» был нечестным.
В предыдущем, 25-м туре, «Уфа» разгромила грозненскую команду со счетом 3:0 после поражения 0:1 в Кубке тремя днями раннее.
— В российском футболе всегда об этом говорили и будут говорить, — заявил «СЭ» Камилов. — Наша задача только выходить и побеждать. Мы же не можем как-то повлиять на эти разговоры. Наверное, только если бы мы проиграли «Ахмату», все бы сказали, что все нормально.
(Севастиан Терлецкий)
Методология
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