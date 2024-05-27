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Сегодня, 13:24

Пятибратов: «Зенит» давал шанс, но соперники им не воспользовались»

Зарина Халимхонова
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Тренер Дмитрий Пятибратов в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги чемпионата России по футболу.

«Судьба титула решалась до последней минуты. Если «Зенит» стал чемпионом, то это справедливо. Потому что в тех матчах, когда «Динамо» или «Краснодар» должны были выигрывать, они не воспользовались той ситуацией, хотя «Зенит» давал им шанс. Петербуржцы взял свое за счет индивидуального мастерства. Ни «Динамо», ни «Краснодар» психологически не были готовы до последнего бороться за чемпионство. Этот фактор стал преимуществом «Зенита», — сказал Пятибратов «СЭ».

После 30 туров РПЛ «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда стала чемпионом в шестой раз подряд. «Краснодар» стал вторым, «Динамо» — третьим.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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