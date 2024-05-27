Пятибратов: «Зенит» давал шанс, но соперники им не воспользовались»

Тренер Дмитрий Пятибратов в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги чемпионата России по футболу.

«Судьба титула решалась до последней минуты. Если «Зенит» стал чемпионом, то это справедливо. Потому что в тех матчах, когда «Динамо» или «Краснодар» должны были выигрывать, они не воспользовались той ситуацией, хотя «Зенит» давал им шанс. Петербуржцы взял свое за счет индивидуального мастерства. Ни «Динамо», ни «Краснодар» психологически не были готовы до последнего бороться за чемпионство. Этот фактор стал преимуществом «Зенита», — сказал Пятибратов «СЭ».

После 30 туров РПЛ «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда стала чемпионом в шестой раз подряд. «Краснодар» стал вторым, «Динамо» — третьим.