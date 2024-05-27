Голкипер «Динамо» Шунин тремя словами описал Личку

Шунин назвал Личку добрым, но строгим и целеустремленным

Вратарь «Динамо» Антон Шунин описал главного тренера бело-голубых Марцела Личку.

«Описать Личку тремя словами? Добрый, но строгий и целеустремленный», — сказал Шунин «РБ Спорт».

Под руководством чешского специалиста московская команда заняла третье место впрошедшем чемпионате России. Личка возглавляет «Динамо» с лета 2023 года. После выполнения задачи на сезон контракт с тренером был автоматически продлен.