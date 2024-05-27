Агент Тюкавина: «Не сомневался в победе Кости в номинации лучший футболист РПЛ»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу форварда в номинации лучший игрок сезона-2023/24 на премии WInline Герои РПЛ.

«Я и не сомневался в победе Тюкавина в этой номинации. У меня многие друзья болеют за разные команды в РПЛ, и когда с ними общаешься, они говорят, что смотрят матчи «Динамо», поскольку Костя настолько нестандартный. Каждый раз он может что-то исполнить. Я считаю, это заслуженная награда. Он провел весь сезон стабильно. Каких-то глобальных спадов у него не было. На мой взгляд, он и Сперцян — лучшие игроки прошедшего чемпионата. Мне интересно еще будет посмотреть на голосования среди игроков. Я думаю, там Тюкавин тоже будет лучшим», — сказал Сафонов «СЭ».

В минувшем сезоне форвард «Динамо» провел 30 матчей в РПЛ, забил 15 мячей и отдал 10 голевых передач. Также Тюкавин был признан лучшим нападающим сезона и автором лучшего гола.