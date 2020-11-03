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Матч «Тамбов» — «Ахмат» пройдет без зрителей

15:49
Стадион в Саранске. Фото Александр Кружков, "СЭ"
Стадион в Саранске. Фото Александр Кружков, "СЭ"
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Матч 14-го тура Тинькофф РПЛ между «Тамбовом» и «Ахматом» пройдет без зрителей, сообщает пресс-служба лиги.

«В соответствии с рекомендацией управления Роспотребнадзора по республике Мордовия руководство ФК «Тамбов» приняло решение провести матч без зрителей», — идет речь в завялении.

Матч «Тамбов» — «Ахмат» состоится в субботу, 7 ноября в Саранске. Начало — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25835.html

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