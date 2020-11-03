Матч 14-го тура Тинькофф РПЛ между «Тамбовом» и «Ахматом» пройдет без зрителей, сообщает пресс-служба лиги.

«В соответствии с рекомендацией управления Роспотребнадзора по республике Мордовия руководство ФК «Тамбов» приняло решение провести матч без зрителей», — идет речь в завялении.

Матч «Тамбов» — «Ахмат» состоится в субботу, 7 ноября в Саранске. Начало — в 19.00 (мск).