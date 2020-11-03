Матч «Тамбов» — «Ахмат» пройдет без зрителей
15:49
Матч 14-го тура Тинькофф РПЛ между «Тамбовом» и «Ахматом» пройдет без зрителей, сообщает пресс-служба лиги.
«В соответствии с рекомендацией управления Роспотребнадзора по республике Мордовия руководство ФК «Тамбов» приняло решение провести матч без зрителей», — идет речь в завялении.
Матч «Тамбов» — «Ахмат» состоится в субботу, 7 ноября в Саранске. Начало — в 19.00 (мск).
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