Матч "Салюта" с командой Кокорина и Мамаева будет закрытым для публики, трансляция не планируется

Болельщики не смогут посетить товарищеский матч белгородского "Салюта" с командой "Золотой Лев", за которую сыграют форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Об этом сообщили в администрации "Салюта". Матч пройдет в исправительной колонии №4, где отбывают наказание футболисты.

- За команду будет играть не основной состав - президент клуба, несколько ветеранов, молодежь. Трансляции матча не планируется. Только запись, которую потом опубликуем в наших пабликах. Фанаты попасть на матч не смогут, поскольку он пройдет в колонии, - цитирует представителя клуба ТАСС. - Игра пройдет в эту субботу в Алексеевке в колонии. Состоится она в 11 утра, команды будут играть "шесть на шесть", два тайма по 30 минут.

Павел Мамаев был приговорен к году и пяти месяцам в колонии общего режима. Александр Кокорин получил срок в полтора года.

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале