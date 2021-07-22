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Матч «Рубин» — «Спартак» пройдет при 30 процентах зрителей с соблюдением всех антиковидных мер

08:57
Матч «Рубин» — «Спартак» пройдет при 30 процентах зрителей с соблюдением всех антиковидных мер. Фото ФК «Рубин», Twitter
Матч «Рубин» — «Спартак» пройдет при 30 процентах зрителей с соблюдением всех антиковидных мер. Фото ФК «Рубин», Twitter
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Матч первого тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Спартак» пройдет в присутствии болельщиков, информирует сайт казанцев, однако их численность составит не более 30 процентов от общей заполняемости стадиона. Обязательным является соблюдение всех антиковидных мер безопасности.

Как отмечается, зрителям, принявшим решение посетить игру, необходимо строго соблюдать все санитарные нормы, соблюдать безопасную дистанцию минимум 1,5 м при входе на стадион, в подтрибунных помещениях, на трибуне, а также при выходе с арены. При этом на трибуне необходимо занимать места строго в соответствии с билетом.

«Убедительная просьба приходить на игру заблаговременно — процедуры контроля на входе на стадион могут занять немного больше времени, чем обычно, — говорится в сообщении. — При входе будет производиться бесконтактное измерение температуры: зрители с температурой выше 37 градусов или с признаками ОРВИ (кашель, насморк) на арену не допускаются. На протяжении всего мероприятия необходимо носить маску. Во избежание очередей касса в день матча работать не будет».

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится 24 июля. Начало в 20.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://rubin-kazan.ru/posts/match-rubin-spartak-proydet-so-zritelyami

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