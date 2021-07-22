Смородская назвала «Зенит» явным фаворитом нового сезона чемпионата России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала «Зенит» явным фаворитом в борьбе за чемпионство в новом сезоне Тинькофф РПЛ.

«Явным фаворитом этого сезона является «Зенит». Он защитит свой титул. Это ясно, команда берет чемпионство уже три сезона подряд», — приводит РБК слова Смородской.

«Зенит» выигрывал чемпионат три раза подряд с момента прихода в команду Сергея Семака летом 2018 года. В первом туре сезона-2021/22 команда из Санкт-Петербурга встретится с «Химками». Игра состоится 24 июля, начало — в 17.30 (мск).