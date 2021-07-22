Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Смородская назвала «Зенит» явным фаворитом нового сезона чемпионата России

10:08
Теги:

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала «Зенит» явным фаворитом в борьбе за чемпионство в новом сезоне Тинькофф РПЛ.

«Явным фаворитом этого сезона является «Зенит». Он защитит свой титул. Это ясно, команда берет чемпионство уже три сезона подряд», — приводит РБК слова Смородской.

«Зенит» выигрывал чемпионат три раза подряд с момента прихода в команду Сергея Семака летом 2018 года. В первом туре сезона-2021/22 команда из Санкт-Петербурга встретится с «Химками». Игра состоится 24 июля, начало — в 17.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60f853c99a79470389e2ebb0?from=newsfeed

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Бывшая девушка Норманна опубликовала фото с обнаженной грудью
Видео: следственный эксперимент во дворе избившей сына Пьехи
В Москве братья стали жертвами аферы с айфонами на 3,5 млн рублей
В Сети появилось видео скандального отдыха депутата КПРФ Бондаренко
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры