Смородская назвала «Зенит» явным фаворитом нового сезона чемпионата России
10:08
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала «Зенит» явным фаворитом в борьбе за чемпионство в новом сезоне Тинькофф РПЛ.
«Явным фаворитом этого сезона является «Зенит». Он защитит свой титул. Это ясно, команда берет чемпионство уже три сезона подряд», — приводит РБК слова Смородской.
«Зенит» выигрывал чемпионат три раза подряд с момента прихода в команду Сергея Семака летом 2018 года. В первом туре сезона-2021/22 команда из Санкт-Петербурга встретится с «Химками». Игра состоится 24 июля, начало — в 17.30 (мск).
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/60f853c99a79470389e2ebb0?from=newsfeed
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