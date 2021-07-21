Колосков — о посещаемости РПЛ: «Хорошо будут играть — по телевизору будем смотреть»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о запрете на посещение матчей Тинькофф РПЛ.

«Никто не может сказать, на сколько это затянется. До тех пор, пока ситуация не изменится, решение должно остаться в силе. По-другому здесь не поступить. Если бы можно было, допустили бы больше. Но ситуация остается очень напряженной. Не станет ли футбол менее смотрибельным? Смотрибельность зависит не от трибун, а от футболистов. Хорошо будут играть футболисты — по телевизору будем смотреть», — цитирует Колоскова RT.

Ранее стало известно, что матч 3-го тура «Спартак» — «Нижний Новгород» в Москве смогут посетить не более 500 болельщиков. Встреча пройдет 7 августа.

Роспотребнадзор считает, что показатели заболеваемости по Москве на данный момент не допускают присутствия на играх более 500 зрителей. При этом в случае улучшения эпидемиологической ситуации в городе допустимая квота может быть увеличена.