Экс-защитник «Локомотива», ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин в интервью «СЭ» — о матче 6-го тура между «Локо» и «Зенитом» (0:0).

— Центральный матч 6-го тура «Локо» — «Зенит» вы смотрели на стадионе. Скажите честно, жаль потраченного времени?

— Да уж. Матч — унылое дерьмо! Низкий темп, чудовищный брак в передачах, один-единственный удар в створ за 90 минут... Чорлука и Мурило полностью переиграли Дзюбу и Азмуна, не позволив создать ничего у ворот Гильерме. Пожалуй, лишь Малком пытался что-то придумать, обострить игру, но поддержки у партнеров не нашел.

— Вы понимаете, почему «Зенит» внезапно забуксовал?

— Может, чемпионский банкет затянулся? Когда берешь трофей за трофеем, легко возомнить себя великой командой. Футбол за такое отношение сразу наказывает. У «Зенита» великолепный подбор исполнителей, но качество игры оставляет желать лучшего. (Александр Кружков)