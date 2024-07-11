Mash: нападающего «Спартака» Соболева оштрафовали из-за тонировки на автомобиле
Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил штраф за наклеенную тонировку своего автомобиля «Гелендваген», сообщил Telegram-канал Mash.
По данным источника, сотрудники правоохранительных органов остановили форварда 2 июля во время поездки по Воробьевым горам. Его оштрафовали на 500 рублей за плотную черную пленку на передних боковых стеклах автомобиля. Теперь Соболев обязан избавиться от тонировки, в противном случае ему грозит 15 суток ареста.
10 июля сообщалось, что трансфер 27-летнего форварда в «Зенит» сорвался. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб не получал предложения от сине-бело-голубых по Соболеву.
Источник: Mash
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