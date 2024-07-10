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Сегодня, 11:11

В «Спартаке» заявили, что не получали предложения от «Зенита» по Соболеву

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал будущее нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Мы не получали предложения от «Зенита» по Соболеву. У меня нет новостей. На сегодняшний день Александр Соболев — футболист «Спартака». Готовы ли отпустить? Все рассказал, больше информации нет», — сказал Малышев.

9 июля сообщалось, что Соболев согласовал контракт с «Зенитом».

Футболист выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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