«Зенит» — «Локомотив»: гости ведут 1:0 после первого тайма

«Локомотив» обыгрывает «Зенит» по итогам первого тайма матча 8-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный гол на 18-й минуте забил Александр Руденко.

В первом тайме команды нанесли по одному удару в створ ворот друг друга.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

Сине-бело-голубые набрали 12 очков за семь туров РПЛ и занимают пятое место в турнирной таблице. Железнодорожники с 6 очками идут на 13-й позиции.