Шавло: «Соболев больше всех проиграл от срыва трансфера в «Зенит»
Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на информацию о том, что переход нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит» сорвался.
10 июля сообщалось, что клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего россиянина.
«Кто больше всех проиграл от срыва трансфера? Соболев. Он, наверное, хотел в «Зенит». А кто еще? У «Зенита» столько игроков, что надо их всех расставить. Не знаю, куда они хотят вставить Соболева. Для «Зенита» это не проблема. Он сейчас другого схватит. Там деньги есть. У клуба все нормально.
Болельщики не дадут Соболеву быть немотивированным. Если он будет таким, то играть не будет и от этого ему только хуже. Клуб может купить нового игрока. А он потеряет свою стоимость и неизвестно, как себя проявит без практики, если перейдет в другой клуб. Игроки не всегда это понимают. Кому ты нужен немотивированный? Наоборот надо свою цену повышать. Соболев — в расцвете сил, ему надо бодаться. Единственное — у него будет конкуренция. Ее надо выиграть. Многие лапки складывают и бегут в другие клубы. А кто обладает характером, доказывают, что сильнее», — приводит «РБ Спорт» слова Шавло.
Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -