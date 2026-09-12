«Зенит» — «Локомотив»: Андраде сравнял счет после перерыва

«Зенит» сравнял счет в матче 8-го тура чемпионата России против «Локомотива» — 1:1.

На 47-й минуте отличился Кевин Андраде. Максим Глушенков пробил с линии штрафной после розыгрыша стандарта, Андраде подхватил мяч после ряда рикошетов и отправил его в ворота железнодорожников.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».