«Динамо» — «Оренбург»: прямая трансляция матча РПЛ

«Динамо» и «Оренбург» сыграют в 8-м туре РПЛ в субботу, 12 сентября. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 18:30. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Оренбург» можно в нашем матч-центре.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 18.25 мск.

В эти выходные «ВТБ Арена» закрыта под мероприятие, поэтому домашние матчи хоккейного и футбольного «Динамо» пройдут на других площадках.

После 7 туров чемпионата России «Динамо» набрало 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице, «Оренбург» с восемью очками располагается на 10-й строчке.

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