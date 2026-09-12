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Динамо — Оренбург: прямая трансляция, видео онлайн матча РПЛ 12 сентября 2026

«Динамо» — «Оренбург»: прямая трансляция матча РПЛ

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Скопинцев, ФК «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» и «Оренбург» сыграют в 8-м туре РПЛ в субботу, 12 сентября. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Динамо
Оренбург

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Оренбург» можно в нашем матч-центре.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 18.25 мск.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ.«Динамо» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В эти выходные «ВТБ Арена» закрыта под мероприятие, поэтому домашние матчи хоккейного и футбольного «Динамо» пройдут на других площадках.

После 7 туров чемпионата России «Динамо» набрало 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице, «Оренбург» с восемью очками располагается на 10-й строчке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде, фото и видео

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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