«Динамо» и «Оренбург» объявили составы на матч 8-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Оренбурга» на матч 8-го тура чемпионата России.

Матч пройдет 12 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.

«Динамо»: Лунев, Касерес, Рубенс, Осипенко, Рикардо, Бителло, Глебов, Чавес, Гомес, Сергеев, Гладышев.

Запасные: Расулов, Лещук, Маричаль, Майсторович, Фернандес, Скопинцев, Зайдензаль, Кутицкий, Маринкин, Фомин, Окишор, Гутьеррес.

«Оренбург»: Овсянников, Хотулев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Рыбчинский, Голыбин, Куль, Гузина, Касаджиков.

Запасные: Дегтев, Ведерников, Лукашов, Касимов, Жуан, Пуэбла, Назаренко, Минатулаев, Пыхчеев, Гонсалес, Томпсон, Жезус.

«СЭ» проведет тесктовую онлайн-трансляцию игры. Следить за счетом и ключевыми событиями матча «Динамо» — «Оренбург» можно в матч-центре «СЭ».