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Судейство

Экс-арбитр ФИФА Николаев считает, что гол «Локомотива» в ворота «Зенита» мог быть забит с нарушением правил

Алина Савинова

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил гол «Локомотива» в ворота «Зенита» в первом тайме матча 8-го тура чемпионата России.

На 18-й минуте нападающий Александр Руденко вывел железнодорожников вперед. Перед этим хавбек «Локомотива» Илья Еремеев в подкате ударил ногой полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. Главный арбитр Никита Новиков не зафиксировал фол московской команды в атаке и засчитал гол. Видеоассистенты Артур Федоров и Евгений Буланов не вмешались в действия арбитра.

«Очень непростой эпизод для арбитра в поле, который со своей позиции мог не видеть всех деталей игрового единоборства. Два игрока вступают в единоборство, и мы видим, что игрок «Зенита» подгибает ноги, а футболист «Локомотива» своей правой ногой, прежде чем сыграть в мяч, в агрессивной или, скорее, безрассудной манере вступает в единоборство и ногой сначала попадает в тело игрока «Зенита». Поэтому как минимум нужно позвать главного судью к монитору, чтобы он посмотрел момент на предмет фола. Как максимум, это фол и штрафной удар в пользу «Зенита», — приводит matchtv.ru слова Николаева.

Никита Новиков.«Зенит» — «Локомотив»: гол гостей засчитан ошибочно — не зафиксирован фол в атаке

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

Источник: matchtv.ru
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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Николаев
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 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
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Ахмат

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И К Ж
Илья Рожков
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