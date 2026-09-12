Экс-арбитр ФИФА Николаев считает, что гол «Локомотива» в ворота «Зенита» мог быть забит с нарушением правил

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил гол «Локомотива» в ворота «Зенита» в первом тайме матча 8-го тура чемпионата России.

На 18-й минуте нападающий Александр Руденко вывел железнодорожников вперед. Перед этим хавбек «Локомотива» Илья Еремеев в подкате ударил ногой полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. Главный арбитр Никита Новиков не зафиксировал фол московской команды в атаке и засчитал гол. Видеоассистенты Артур Федоров и Евгений Буланов не вмешались в действия арбитра.

«Очень непростой эпизод для арбитра в поле, который со своей позиции мог не видеть всех деталей игрового единоборства. Два игрока вступают в единоборство, и мы видим, что игрок «Зенита» подгибает ноги, а футболист «Локомотива» своей правой ногой, прежде чем сыграть в мяч, в агрессивной или, скорее, безрассудной манере вступает в единоборство и ногой сначала попадает в тело игрока «Зенита». Поэтому как минимум нужно позвать главного судью к монитору, чтобы он посмотрел момент на предмет фола. Как максимум, это фол и штрафной удар в пользу «Зенита», — приводит matchtv.ru слова Николаева.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».