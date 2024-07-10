Источник: трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит» сорвался
Нападающий «Спартака» Александр Соболев не перейдет в «Зенит», сообщает Legalbet.
Как отмечает источник, клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего игрока. Петербуржцы больше не будут рассматривать предложения красно-белых по этому вопросу. При этом во вторник, 9 июля, появилась информация, что Соболев уже согласовал контракт с сине-бело-голубыми.
Ранее «СЭ» стало известно, что «Спартак» готов отпустить футболиста за 11 миллионов евро. Однако «Зенит» не готов брать игрока за такую цену.
Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 139 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Его контракт с московской командой рассчитан до 2026 года.
Источник: Legalbet
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|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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