ЦСКА навсегда поднял футболку вратаря Перхуна над полем «ВЭБ Арены»

ЦСКА навсегда поднял футболку вратаря Сергей Перхуна над полем домашнего стадиона «ВЭБ Арена», сообщила пресс-служба армейского клуба.

Голкипер ЦСКА скончался 28 августа 2001 года. Причиной смерти стала травма головы, полученная в игровом столкновении с нападающим «Анжи» Будуном Будуновым во время матча чемпионата России.

«Недавно исполнилось 25 лет со дня трагической гибели вратаря нашей команды Сергея Перхуна. Теперь майка с номером 16, который ранее был выведен из обращения, закреплена как дань памяти и уважения голкиперу ЦСКА», — говорится в заявлении армейского клуба.

Пресс-служба ЦСКА отметила, что супруга Перхуна Юлия и их дочь Екатерина нанесут символический удар по мячу перед матчем 8-го тура РПЛ с «Рубином», который состоится в субботу, 12 сентября. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ходом и результатом матча ЦСКА — «Рубин» можно в матч-центре «СЭ».