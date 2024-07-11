РИА Новости: «Зенит» близок к трансферу Клаудиньо во «Фламенго» за 18 миллионов евро
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо близок к переходу в бразильский «Фламенго», сообщает РИА Новости.
По данным источника, стороны должны в ближайшее время согласовать трансфер 27-летнего игрока за сумму в 18 миллионов евро, которая будет выплачена несколькими траншами. Изначально «Фламенго» предлагал за Клаудиньо 15 миллионов евро, а «Зенит» просил 20 миллионов. Сам бразилец уже согласовал условия личного контракта с командой из Рио-де-Жанейро.
Также сообщается, что питерский клуб в результате этого трансфера получит приоритетное право покупки 17-летнего полузащитника «Фламенго» Лорана.
В составе «Зенита» Клаудиньо стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны. В сезоне-2023/24 бразилец провел 42 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач.
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1
|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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